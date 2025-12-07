Günün qoroskopu: Əlavə gəlir imkanları ortaya çıxacaq
Day.Az 7 dekabr 2025-ci il üçün günün ulduz falını təqdim edir:
Qoç
Bu gün enerjin yüksəkdir və yeni layihələr üçün motivasiyan artacaq. İşdə təşəbbüskar olmağın sənin üçün faydalı olacaq. Münasibətlərdə səbrli olmağa çalış; kiçik anlaşılmazlıqlar narahatlıq yarada bilər. Maddi məsələlərdə isə planlı addımlar uğur gətirəcək. Səhər saatları qərarlar üçün əlverişlidir.
Buğa
Sakit və dərin düşüncəyə ehtiyac duyduğun bir gündür. Ev və ailə ilə bağlı işlər ön planda olacaq. Yaxınlarınla ünsiyyətin yaxşı keçəcək. İşdə isə təcrübənə əsaslanaraq qərar vermək sənin üçün əlverişli olacaq. Maliyyə məsələlərində əlavə gəlir imkanları ortaya çıxa bilər.
Əkizlər
Söhbət və yazışmalar günün əsas hissəsini təşkil edə bilər. Yeni məlumatlar öyrənmək üçün əlverişli bir gündür. Yaradıcı yanaşmalar işdə və şəxsi həyatda sənin xeyrinə olacaq. Səyahət və ya qısa səfər ehtimalları var. Münasibətlərdə açıq ünsiyyət problemləri aradan qaldıra bilər.
Xərçəng
Emosional baxımdan həssas bir gündür. Ailə və yaxın ətrafla vaxt keçirmək faydalı olacaq. İşdə diqqət və fokus vacibdir, sürətli qərarlar gözlənilməz nəticələrə səbəb ola bilər. Sevgidə diqqət və səmimiyyət münasibətləri möhkəmləndirəcək. Sağlamlıqda kiçik diqqətsizliklərdən qaçın.
Şir
Günün əsas mövzusu liderlik və təşəbbüskarlıqdır. Yeni ideyalar irəli sürmək və özünü göstərmək üçün əlverişli vaxtdır. İş görüşləri uğurlu keçəcək. Münasibətlərdə ehtiraslı anlar yaşanacaq, amma qısqanclıqdan qaçmaq lazımdır. Sosial dairədə diqqət mərkəzində olacaqsan.
Qız
Sənə məhsuldar və planlı bir gün vəd olunur. İşdə və gündəlik işlərdə diqqət və detallara önəm vermək uğur gətirəcək. Maddi məsələlərdə yeni imkanlar ortaya çıxa bilər. Sevgidə isə kiçik jestlər münasibətləri gücləndirəcək. Özünü qaydalara riayət edən, nizamlı bir enerji içində hiss edəcəksən.
Tərəzi
Tarazlığı qorumaq günün əsas mövzusudur. İş və şəxsi həyat balansını düzgün qurmaq vacibdir. Yaradıcı fəaliyyətlər üçün əlverişli gündür. Sevgidə romantik anlar yaşana bilər, amma anlaşılmazlıqlardan uzaq durmaq tövsiyə olunur. Maliyyə məsələlərində tələskənlik etməməklə daha çox fayda əldə edəcəksən.
Əqrəb
Gizli qalmış məsələlər üzə çıxa bilər. İşdə yeni fürsətlər yaranacaq, amma diqqətli olmaq vacibdir. Sevgidə dürüst və açıq olmaq münasibətləri möhkəmləndirəcək. Sağlamlıqla bağlı kiçik əlamətləri diqqətə almaq faydalıdır. Günün ikinci yarısı səni maraqlı görüş və söhbətlər gözləyir.
Oxatan
Şans və gözlənilməz hadisələr günün əsas hissəsini təşkil edə bilər. Maliyyə və iş imkanları ortaya çıxa bilər. Səyahət və ya yeni planlar üçün əlverişli gündür. Sevgidə sürprizlər yaşana bilər, amma qərarları düşünərək vermək vacibdir. Sosial fəaliyyətlərdən faydalanmaq olar.
Oğlaq
İş və kariyera ilə bağlı diqqətli olmaq lazımdır. Yeni məsuliyyətlər səni irəlilədə bilər, amma planlı davranış vacibdir. Maliyyə məsələlərində diqqətli olmaq və riskləri ölçmək faydalıdır. Sevgidə yaxınlıq və diqqət ön planda olacaq, ailəvi məsələlər üçün isə doğru gündür.
Dolça
Dəyişiklik və yenilik arzusu yüksəkdir. Yeni ideyalar və layihələr üçün motivasiya çoxdur. Sosial dairədə genişlənmə və yeni insanlarla tanışlıq mümkündür. Sevgidə maraqlı dialoqlar və emosional yaxınlıq yaşana bilər. Yaradıcı işlərdə uğurlu olma ehtimalı yüksəkdir.
Balıq
İntuisiya bu gün sənə düzgün istiqamət göstərəcək. İşdə sakit, amma məhsuldar bir gün olacaq. Maddi məsələlərdə ehtiyatlı olmaq faydalıdır. Sevgidə romantik və emosional anlar artacaq. Daxili balans və sakitlik ruhunu gücləndirəcək, qərar vermə prosesini asanlaşdıracaq.
