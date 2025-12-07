https://news.day.az/azerinews/1800583.html Sinem Kobal Bakıya gəldi - VİDEO Türkiyəli məşhur aktrisa Sinem Kobal Bakıdadıır. Day.Az xəbər verir ki, bu haqda türk jurnalist Birsen Altuntaş xəbər yayıb. Məlumata görə, o, həmkarı Alp Novruzla birgə rol aldığı "Her şeyin başı Merkür" filminin qala gecəsi üçün paytaxta gəlib.
