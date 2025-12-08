Afət canlı ifa etdi - izləyiciləri ilə "qırğına çıxdı" - VİDEO
Tanınmış müğənni Afət Fərmanqızı TikTok-da məşhur ifaçı Keyvanın "Ətrin duyulur havada" mahnısını həm pianoda ifa edib, həm də canlı səsləndirərək paylaşım edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki video qısa zamanda viral olub və altındakı şərhlər izləyiciləri güldürüb.
Paylaşımın altında istifadəçilərin yazdığı gülməli rəylər diqqət çəkib, Afət Fərmanqızı isə hazırcavab münasibəti ilə bir çox izləyiciyə cavab verərək videonu daha da əyləncəli hala gətirib:
"Afət xanım, siz ifa edəndə evimizdə qonşular belə sakit durmur, elə bil konsert verirsiz"
"Bu mahnını o qədər oxudum ki, pişiyimiz də mənə baxıb beş dəqiqə susdu"
"Elə ifa etmisiz ki, ərim dedi: 'Kimdi bu, niyə mənim kefimi açır?'"
"Pianonun da ruhu oxşanıb, səsindən bilinir"
"Afət, sizin səhifəyə girmək üçün əvvəlcə özümü psixoloji hazırlayıram, çox gülürəm"
"Mən bu videonu açıb rəfiqəmə göndərdim, dedi ki, Afət yenə trend yaradır"
Sənətçinin ifası, eləcə də izləyicilərlə yumorlu dialoqları sosial şəbəkələrdə böyük maraq doğurub və paylaşım qısa müddətdə trendlər siyahısına düşüb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре