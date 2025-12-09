https://news.day.az/azerinews/1801216.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Slovakiyaya səfərindən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Slovakiyaya səfərindən görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasına rəsmi səfəri (08-09.12.2025)"
"Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasına rəsmi səfəri (08-09.12.2025)"
