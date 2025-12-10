https://news.day.az/azerinews/1801270.html Bakıda qız ona xəyanət edən oğlandan belə qisas aldı - VİDEO Azərbaycanda yaşayan qız ona xəyanət edən oğlandan qeyri-adi şəkildə qisas alıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qız oğlanın profilinin QR kodunu çap edərək şəhərin mərkəzindəki bir çox yerə yapışdırıb. "Qızlar, Murad məni 3 ildir aldadırmış, sübutum da var.
Azərbaycanda yaşayan qız ona xəyanət edən oğlandan qeyri-adi şəkildə qisas alıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qız oğlanın profilinin QR kodunu çap edərək şəhərin mərkəzindəki bir çox yerə yapışdırıb.
"Qızlar, Murad məni 3 ildir aldadırmış, sübutum da var. Onun profilini hər yerdə blok edin", - deyə çap edilən A4 vərəqində yazılıb.
Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qadınlar qızın hərəkətinə haqq qazandırsa da, oğlanlar tərəfindən sərt tənqid olunublar.
