Qışda axşam 7-dən sonra yeməyi dayandırın - Yoxsa...
Qışda ideal şam yeməyi vaxtı açıqlanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rusiyalı diyetoloq Valentina Palatsso qış aylarında şam yeməyini saat 18-19-a qədər yeməyi tövsiyə edir.
O bildirir ki, qışda gün işığının azalması səbəbindən melatonin ( yuxu ritmini tənzimləyən hormon ) daha erkən ifraz olunur. Bu o deməkdir ki, bədən yuxuya hazırlaşır.
Gec şam yeməyi həzm prosesini yuxu vaxtı başlayan bədən sistemi ilə üst-üstə salır. Nəticədə yuxu pozula, qarın ağırlığı, əsəbilik və ertəsi gün yorğunluq yaranır.
Diyetoloq həmçinin şam yeməyi üçün məhsul seçiminə diqqət yetirməyi tövsiyə edir. Şirniyyat və alkoqol axşam saatlarında yeməkdən çəkinmək lazımdır. Ideal qış şamı yüngül, amma qidalı olmalıdır: yağsız zülallar, bişmiş tərəvəzlər və az miqdarda mürəkkəb karbohidrat bədənə enerji verəcək, yuxu prosesini pozmayacaq.
