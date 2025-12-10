https://news.day.az/azerinews/1801432.html Hikmət Hacıyev Mixail Qaluzinlə regional və beynəlxalq məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparıb Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Mixail Qaluzinlə görüşüb. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi "X" sosial şəbəkə səhifəsində paylaşım edib.
Hikmət Hacıyev Mixail Qaluzinlə regional və beynəlxalq məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparıb
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Mixail Qaluzinlə görüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi "X" sosial şəbəkə səhifəsində paylaşım edib.
Görüş zamanı ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.
