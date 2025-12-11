Azarkeş "Qarabağ"ın məğlubiyyətinə ağladı

Xəbər verdiyimiz kimi, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda Bakıda Niderlandın "Ayaks" klubuna 2:4 hesabı ilə məğlub olub.

Day.Az xəbər verir ki, oyundan sonra maraqlı görüntülər yayılıb. 

Bunlardan biri də azarkeçin "Qarabağ"ın məğlubiyyətinə ağlaması olub. 

Həmin görüntüləri təqdim edirik: 

Elxan Əliyev
