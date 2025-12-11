https://news.day.az/azerinews/1801532.html Azarkeş "Qarabağ"ın məğlubiyyətinə ağladı - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda Bakıda Niderlandın "Ayaks" klubuna 2:4 hesabı ilə məğlub olub. Day.Az xəbər verir ki, oyundan sonra maraqlı görüntülər yayılıb. Bunlardan biri də azarkeçin "Qarabağ"ın məğlubiyyətinə ağlaması olub. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Elxan Əliyev
Azarkeş "Qarabağ"ın məğlubiyyətinə ağladı - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda Bakıda Niderlandın "Ayaks" klubuna 2:4 hesabı ilə məğlub olub.
Day.Az xəbər verir ki, oyundan sonra maraqlı görüntülər yayılıb.
Bunlardan biri də azarkeçin "Qarabağ"ın məğlubiyyətinə ağlaması olub.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Elxan Əliyev
Day.Az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре