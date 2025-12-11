https://news.day.az/azerinews/1801558.html Evdə təmizlik işləri görürdü, kimyəvi maddə həyatına son qoydu - DETALLAR - FOTOA Türkiyənin Trabzon şəhərinin Ortahisar rayonunda evdə təmizlik edərkən vəziyyəti pisləşən 3 uşaq anası Ümran Katırcı dünyasını dəyişib. Day.Az xəbər verir ki, təmizlik prosesi zamanı qadının öskürəyi artıb və vəziyyəti pisləşdiyi üçün həyat yoldaşı Hakan Katırcıya xəbər verib.
Elxan Əliyev
Evdə təmizlik işləri görürdü, kimyəvi maddə həyatına son qoydu - DETALLAR - FOTOA
Türkiyənin Trabzon şəhərinin Ortahisar rayonunda evdə təmizlik edərkən vəziyyəti pisləşən 3 uşaq anası Ümran Katırcı dünyasını dəyişib.
Day.Az xəbər verir ki, təmizlik prosesi zamanı qadının öskürəyi artıb və vəziyyəti pisləşdiyi üçün həyat yoldaşı Hakan Katırcıya xəbər verib.
İddiaya görə, o, istifadə etdiyi kimyəvi maddələrin qarışması nəticəsində zəhərlənib. Həyat yoldaşı onu ağır vəziyyətdə tapıb və dərhal təcili yardım çağırıb. Bütün cəhdlərə baxmayaraq, qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Elxan Əliyev
Day.Az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре