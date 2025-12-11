https://news.day.az/azerinews/1801777.html Nadir ilk dəfə nəvəsini göstərdi - FOTO Müğənni Nadir Qafarzadə ilk dəfə nəvəsini göstərib. Day.Az xəbər verir ki, sənətçi ötən gün dünyaya gələn nəvəsinin görüntülərini "Həmin Zaur" verilişində nümayiş etdiirib. O, körpəyə Qafar adının verildiyini bildirib. Nadir Qafarzadə bildirib ki, bu, onların ulu babalarının adıdır.
