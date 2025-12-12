Ardanın Haalandla görüntüsü GÜNDƏM OLDU - VİDEO
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda İspaniyanın "Real Madrid" klubu doğma meydanda İngiltərə təmsilçisi "Mançester Siti"ni qəbul edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qarşılaşma qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatsa da, oyun zamanı qeydə alınan maraqlı bir epizod sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunub.
Standart vəziyyət öncəsi "Real Madrid"in gənc hücumçusu Arda Gülerin cərimə meydançasında özündən təxminən 20 santimetr hündür olan "Mançester Siti"nin ulduz futbolçusu Erlinq Haalandı markajda saxlamağa cəhd göstərməsi kameralar tərəfindən qeydə alınıb.
Sosial mediada yayılan həmin görüntülər qısa zamanda viral olub.
Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре