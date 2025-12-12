Rusiyanın 5 ən böyük neft zavodundan biri vuruldu

Ukrayna Rusiyanın Yaroslavl şəhərindəki neft emalı zavoduna dronlarla hücum edib.

Day.Az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Teleqram kanalları məlumat yayıb.

OSİNT analitikləri və monitorinq kanallarına görə, "Slavneft-YANOS" (Yaroslavnefteorgsintez) neft emalı zavodu hücuma məruz qalıb. Nəticədə partlayış və yanğın baş verib.

Qeyd edək ki, "Slavneft-YANOS" Rusiyanın beş ən böyük neft emalı zavodundan biridir. Zavod ildə təxminən 15 milyon ton neft emal edir.