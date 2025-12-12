https://news.day.az/azerinews/1801868.html Rusiyanın 5 ən böyük neft zavodundan biri vuruldu - VİDEO Ukrayna Rusiyanın Yaroslavl şəhərindəki neft emalı zavoduna dronlarla hücum edib. Day.Az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Teleqram kanalları məlumat yayıb. OSİNT analitikləri və monitorinq kanallarına görə, "Slavneft-YANOS" (Yaroslavnefteorgsintez) neft emalı zavodu hücuma məruz qalıb.
