https://news.day.az/azerinews/1801912.html Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir. Day.Az xəbər verir ki, Qayıdış proqramının davamı olaraq Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Həsənriz kəndinə 16 ailə olmaqla 74 nəfər köçürülür.
Həsənriz kəndinə köç edən ailələr Tərtər rayonundan yola salınıb. Kəndlərə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
