Azərbaycan əhalisinin sayı

2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında əhalinin sayı 32109 nəfər və ya 0,3 faiz artıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin aylıq hesabatında qeyd olunub.

2025-ci il noyabr ayının 1-i vəziyyətinə əhalinin sayı 10256998 nəfərə çatıb.
 