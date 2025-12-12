https://news.day.az/azerinews/1801951.html Azərbaycan əhalisinin sayı AÇIQLANDI 2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında əhalinin sayı 32109 nəfər və ya 0,3 faiz artıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin aylıq hesabatında qeyd olunub. 2025-ci il noyabr ayının 1-i vəziyyətinə əhalinin sayı 10256998 nəfərə çatıb.
Azərbaycan əhalisinin sayı AÇIQLANDI
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin aylıq hesabatında qeyd olunub.
2025-ci il noyabr ayının 1-i vəziyyətinə əhalinin sayı 10256998 nəfərə çatıb.
