https://news.day.az/azerinews/1801961.html Milli Məclis Ruanda ilə hava əlaqəsi haqqında Sazişi təsdiq edəcək Milli Məclis Azərbaycanla Ruanda arasında hava əlaqəsi haqqında Sazişi təsdiq edəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin növbəti plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Milli Məclis Ruanda ilə hava əlaqəsi haqqında Sazişi təsdiq edəcək
Milli Məclis Azərbaycanla Ruanda arasında hava əlaqəsi haqqında Sazişi təsdiq edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin növbəti plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Plenar iclasda "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ruanda Respublikası Hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında Saziş"ə qoşulmaq barədə qanun layihəsi müzakirə ediləcək.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре