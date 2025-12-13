Məşhur türk serialında "Tərəkəmə" rəqsi etdilər

Məşhur türk serialı olan "Veliaht" serialının 13-cü bölümündə "Tərəkəmə" səsləndirilib.

Day.Az xəbər verir ki, görüntülər həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın sosial şəbəkə seqmentində böyük maraqla qarşılanıb. 

Həmin görüntüləri təqdim edirik: 

Elxan Əliyev
Day.Az