https://news.day.az/azerinews/1802099.html Məşhur türk serialında "Tərəkəmə" rəqsi etdilər - VİDEO Məşhur türk serialı olan "Veliaht" serialının 13-cü bölümündə "Tərəkəmə" səsləndirilib. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın sosial şəbəkə seqmentində böyük maraqla qarşılanıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik: Elxan Əliyev Day.Az
Məşhur türk serialı olan "Veliaht" serialının 13-cü bölümündə "Tərəkəmə" səsləndirilib.
Day.Az xəbər verir ki, görüntülər həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın sosial şəbəkə seqmentində böyük maraqla qarşılanıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
