Siqaret böreyi hazırlayarkən lavaşa nə çəkilməlidir?
Siqaret böreyi hazırlayarkən yuxanın qurumasının qarşısını almaq və börəyi daha ləzzətli etmək üçün müxtəlif qarışıqlardan istifadə olunur. Ən çox istifadə edilənlər duru yağ, su, süd, qatıq və ya mineral su (soda) kimi tərkiblərdir. Bu qarışıqlar tək başına və ya birlikdə tətbiq edilə bilər. Onlar börəyi daha asan bükməyə, bişərkən hər tərəfin bərabər qızarmasına və istənilən toxumaya çatmasına kömək edir. İstifadə olunan qarışıqa görə böreyin xırtıldılığı, yumşaqlığı və ləzzət intensivliyi dəyişir.
Ən çox istifadə olunan qarışıqlar və xüsusiyyətləri:
Ən klassik və etibarlı üsul duru yağ ilə suyun qarışığıdır. Bu qarışıq yuxanın qurumasının qarşısını alır və börəyi asan bükməyə imkan verir. Bişərkən hər tərəfin bərabər qızarmasına kömək edir və yüngül xırtıldıq verir. Yeni başlayanlar üçün tövsiyə olunur.
Süd yuxaya yumşaq bir toxuma qazandırır. Börəyin içi nəmli, xarici hissəsi isə yüngül xırtılda olur. Rəngi yağ-su qarışığına nisbətən daha gözəl qızarır və ləzzəti daha dolğun olur. Xüsusilə fırında bişiriləcək siqaret börəklərində ideal seçimdir.
Mineral su yuxanın qatlarını daha xırtıldayan edir və börəyi bir az qabartır. Yağla birlikdə istifadə olunduqda xırtıldılıq artır və qızartma zamanı daha az yağ çəkir. Fərqli, amma effektli bir alternativdir.
Qatıq yuxaya həm ləzzət, həm də yumşaqlıq qatır. Xüsusilə fırında bişirilən böreklər üçün uyğundur. Bişdikdə daha dolğun və doyurucu bir toxuma yaradır. Lakin çox istifadə olunarsa xırtıldılığı azalda bilər; buna görə qarışıq az miqdarda və sulandırılaraq sürülməlidir.
Kərə yağı börəyə zəngin və intensiv aroma verir. Daha nəzərəçarpan qızarmış görünüş yaradır. Xırtıldan çox "ağızda əriyən" bir toxuma formalaşdırır. Kalorisi yüksək olduğundan ehtiyatlı istifadə olunmalıdır. Xüsusi günlərdə və ya daha zəngin ləzzət istəndikdə ideal seçimdir.
