"Tarqovu"da maraqlı sevgi ETİRAFI

Bakının ən məşhur gəzinti məkanlarından olan "Tarqovu"da iki gəncin sevgi etirafı sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paylaşılan görüntülərdə bir-birini sevən gənclərin xoşbəxt anları əks olunub və izləyicilərin diqqətini çəkib.

Hadisə ətrafdakı insanların da marağına səbəb olub. Şahidlər həmin anı mobil telefonları ilə çəkərək sosial şəbəkələrdə yayıblar.

Romantik görüntülər qısa müddətdə geniş yayılaraq müsbət rəylərlə qarşılanıb.