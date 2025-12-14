https://news.day.az/azerinews/1802372.html "Tarqovu"da maraqlı sevgi ETİRAFI - VİDEO Bakının ən məşhur gəzinti məkanlarından olan "Tarqovu"da iki gəncin sevgi etirafı sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paylaşılan görüntülərdə bir-birini sevən gənclərin xoşbəxt anları əks olunub və izləyicilərin diqqətini çəkib. Hadisə ətrafdakı insanların da marağına səbəb olub.
"Tarqovu"da maraqlı sevgi ETİRAFI - VİDEO
Bakının ən məşhur gəzinti məkanlarından olan "Tarqovu"da iki gəncin sevgi etirafı sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paylaşılan görüntülərdə bir-birini sevən gənclərin xoşbəxt anları əks olunub və izləyicilərin diqqətini çəkib.
Hadisə ətrafdakı insanların da marağına səbəb olub. Şahidlər həmin anı mobil telefonları ilə çəkərək sosial şəbəkələrdə yayıblar.
Romantik görüntülər qısa müddətdə geniş yayılaraq müsbət rəylərlə qarşılanıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре