https://news.day.az/azerinews/1802601.html 5 kilo, 300 qr körpə DOĞULDU - VİDEO Sosial şəbəkələrdə yeni doğulan körpə ilə bağlı yayılan görüntülər geniş marağa səbəb olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımda körpənin 5 kilo 30 qram çəki ilə dünyaya gəldiyi bildirilir. Yenidoğulmuşun iri cüssəsi və xüsusilə qalın saçları izləyənlərin diqqətini çəkib.
5 kilo, 300 qr körpə DOĞULDU - VİDEO
Sosial şəbəkələrdə yeni doğulan körpə ilə bağlı yayılan görüntülər geniş marağa səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımda körpənin 5 kilo 30 qram çəki ilə dünyaya gəldiyi bildirilir. Yenidoğulmuşun iri cüssəsi və xüsusilə qalın saçları izləyənlərin diqqətini çəkib. Görüntülərdə körpənin sağlam vəziyyətdə olduğu və sevincli anlar yaşadığı əks olunub.
Qısa zamanda viral olan videolar sosial media istifadəçiləri tərəfindən maraq və təəccüblə qarşılanıb, paylaşımın şərh bölməsində körpəyə ünvanlanan xoş arzular yer alıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре