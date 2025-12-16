https://news.day.az/azerinews/1802698.html Ətin qiyməti yenə dəyişib? - QƏSSABLAR DANIŞDI - VİDEO Sosial şəbəkələrdə dana, quzu və qoç ətinin qiymətində 2-3 manat artım müşahidə edildiyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. İddialara görə, bu fərq xüsusilə də Bakıətrafı kəndlərdə özünü göstərir. Day.Az xəbər verir ki, qəssablar ətin qiymətinin artmasını hazırda heyvan bazarlarının bağlı olması ilə əlaqələndirirlər.
Sosial şəbəkələrdə dana, quzu və qoç ətinin qiymətində 2-3 manat artım müşahidə edildiyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. İddialara görə, bu fərq xüsusilə də Bakıətrafı kəndlərdə özünü göstərir.
Day.Az xəbər verir ki, qəssablar ətin qiymətinin artmasını hazırda heyvan bazarlarının bağlı olması ilə əlaqələndirirlər.
Satıcılar deyirlər ki, bahalaşmanın digər səbəbi isə bayramın yaxınlaşmasıdır. Bayram ərəfəsində tələbat artdığı üçün qiymət də dəyişir.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
