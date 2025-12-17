Qanda dəmiri artıran məhsullar açıqlandı
Dəmir çatışmazlığının qarşısını alan məhsullar açıqlanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, endokrinoloq Elena Şafranskanın dediyinə görə dəmir çatışmazlığı anemiyasının qarşısını almaq üçün pəhrizə mal qaraciyəri, dəniz məhsulları, paxlalılar daxil edilməlidir.
Şafranska bildirib ki, dəmir çatışmazlığı qanda oksigenin daşınmasını çətinləşdirir, bu da yorğunluq, zəiflik və yuxululuğa səbəb olur. Xüsusilə reproduktiv yaşda olan qadınlarda bu çatışmazlığın əsas səbəbi çox miqdarda qan itkisidir. Digər qruplarda isə mədə-bağırsaq xəstəlikləri və ya mədə əməliyyatları dəmirin mənimsənilməsinə mane olur.
O bildirib ki, bitki mənşəli dəmir heyvan mənşəli qədər yaxşı mənimsənilmir.
Dəmir baxımından ən zəngin məhsullar: mal və donuz qaraciyəri, mal dili, hinduşka, toyuq, balıq, krevetlər, paxlalılar, pomidor, alaqotu, çiyələk, nar, xoşaf və almadır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре