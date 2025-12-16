https://news.day.az/azerinews/1802940.html Niderland millisinin üzvü "Fənərbaxça"ya keçə bilər PSV-nin yarımmüdafiəçisi Coy Veerman karyerasını Türkiyə Super Liqasında davam etdirə bilər. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Fənərbaxça" niderlandlı futbolçunu transfer etmək istəyir. İstanbul nəhəngi Veermanı yanvar ayında heyətinə qatmağı planlaşdırır. Keçidin gerçəkləşmə ehtinalı yüksək qiymətləndirilir.
