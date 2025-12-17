https://news.day.az/azerinews/1803031.html Laçına da qar yağır - FOTO Laçına da qar yağmağa başlayıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, gecə saatlarında yağışlı hava sonradan qarla əvəzlənib. Hazırda qarın yağması fasilə ilə davam edir. Qeyd edək ki, daha çox qar yaylaqlarda və yüksəklikdə müşahidə olunur.
