Laçına da qar yağır

Laçına da qar yağmağa başlayıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, gecə saatlarında yağışlı hava sonradan qarla əvəzlənib.

Hazırda qarın yağması fasilə ilə davam edir.

Qeyd edək ki, daha çox qar yaylaqlarda və yüksəklikdə müşahidə olunur.