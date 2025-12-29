https://news.day.az/azerinews/1805791.html Ən cazibədar qadınlar bu ayda DOĞULUR Bəzi elmi araşdırmalara görə, may ayında dünyaya gələn qadınların fiziki cazibə balları digər aylarda doğulanlara nisbətən bir qədər yüksək olur. Day.Az xəbər verir ki, alimlər bu fərqi mövsümi işıq miqdarı, ananın hamiləlik dövründə yaşadığı ətraf mühit şəraiti və yaz aylarında doğumun gətirdiyi bioloji təsirlərlə izah etməyə çalışırlar.
Bəzi elmi araşdırmalara görə, may ayında dünyaya gələn qadınların fiziki cazibə balları digər aylarda doğulanlara nisbətən bir qədər yüksək olur.
Day.Az xəbər verir ki, alimlər bu fərqi mövsümi işıq miqdarı, ananın hamiləlik dövründə yaşadığı ətraf mühit şəraiti və yaz aylarında doğumun gətirdiyi bioloji təsirlərlə izah etməyə çalışırlar.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu, qəti bir qayda deyil və yalnız statistik bir müşahidədir. Lakin nəticələr maraqlı və diqqətçəkici hesab olunur.
Sosial şəbəkələrdə də mövzu geniş müzakirə olunur. İzləyicilər arasında sual doğurur:
Bəs sizcə, mövsüm doğulanların fiziki cazibəsinə təsir edə bilərmi?
