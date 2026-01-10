Röyanın oğlu 3 nüfuzlu universitetə birdən qəbul olundu
Müğənni Röya Ayxanın oğlu Hüseyn Cəlilov üç ali məktəbə qəbul olunub.
Day.Az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Hüseyn Cəlilov hüquq ixtisası üzrə beynəlxalq arenada uğur qazanaraq dünyanın nüfuzlu ali təhsil müəssisələrindən qəbul alıb.
O, Böyük Britaniyanın tanınmış universitetlərindən olan University of Liverpool və University of Essex-ə qəbul edilib. Hər iki ali məktəb hüquq və sosial elmlər sahəsində güclü akademik bazası və beynəlxalq reytinqlərdəki mövqeyi ilə seçilir.
Hüseyn Cəlilovun qəbul aldığı üçüncü ali təhsil müəssisəsi isə Dubayda yerləşən University of Wollongong in Dubai olub. Sözügedən universitet regionun aparıcı ali məktəblərindən biri hesab olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре