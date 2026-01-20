https://news.day.az/azerinews/1810593.html ABŞ-də 100-dən çox maşın toqquşdu - VİDEO ABŞ-nin Miçiqan ştatında güclü qar yağışı səbəbindən 100-dən çox avtomobilin iştirakı ilə zəncirvarı yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Associated Press" agentliyinin məlumatına görə, qəzaya azı 30 yük maşını da daxil olmaqla çoxsaylı nəqliyyat vasitəsi cəlb olunub.
ABŞ-də 100-dən çox maşın toqquşdu - VİDEO
ABŞ-nin Miçiqan ştatında güclü qar yağışı səbəbindən 100-dən çox avtomobilin iştirakı ilə zəncirvarı yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Associated Press" agentliyinin məlumatına görə, qəzaya azı 30 yük maşını da daxil olmaqla çoxsaylı nəqliyyat vasitəsi cəlb olunub.
Avtomobillər bir-birinə çırpılıb və bəziləri yoldan kənara çıxıb.
Miçiqan Ştat Polisi qəzalarda çoxsaylı xəsarət alanların olduğunu, lakin heç birinin "ölümcül" olmadığını bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре