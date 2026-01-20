https://news.day.az/azerinews/1810616.html Prezident İlham Əliyev Davosda “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 20-də Davosda "Euronews" televiziyasına müsahibə verib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sonra dövlətimizin başçısı "Azərbaycan rəhbərliyi ilə səhər yeməyi" adlı tədbirdə iştirak edib, müxtəlif ölkələri təmsil edən biznes nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb.
