Bakıda gənc kuryerlər kimsəsiz uşaqlara unudulmaz gün yaşatdı

Bakıda kuryer işləyən bir qrup gənc işlədikləri şirkət tərəfindən onlara verilən endirimli kuponları toplayaraq, Qadın və Uşaq Sığınacağındakı kimsəsiz uşaqlara pizzalar alıb və onlara süfrə açıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, görüntüləri "Təmiz dünya" Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova öz sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.
