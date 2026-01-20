https://news.day.az/azerinews/1810783.html Mən Prezident İlham Əliyevi yaxın dostum hesab edirəm - Aleksandr Vuçiç Mən Prezident İlham Əliyevi yaxın dostum hesab edirəm. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda panel iclasında çıxışı zamanı söyləyib.
"Mən Prezident Xaçaturyanı - baxmayaraq ki, onu yaxın dostum hesab etdiyim Prezident Əliyev qədər şəxsən tanımıram və ümid edirəm ki, hamı ilə eyni münasibətləri qura biləcəyik. Birlikdə olanda daha güclü oluruq", - o deyib.
