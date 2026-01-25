https://news.day.az/azerinews/1811820.html ABŞ-də qasırğa nəticəsində 230 min ev elektriksiz qalıb ABŞ-də baş verən qasırğa səbəbindən təxminən 230 min ev elektriksiz qalıb. Day.Az xəbər verir ki, məlumatı "CBS News" yayıb. Nyu-York qubernatoru Keti Hoxul yaxınlaşan qar fırtınası ilə əlaqədar ştat üzrə fövqəladə vəziyyət elan edib. Qubernator bildirib ki, bu addım resursların səmərəli şəkildə yerləşdirilməsinə imkan verəcək.
Hoxul cavab tədbirlərini Nyu-York şəhər meri Zöhran Mamdani ilə əlaqələndirib. Hakimiyyət orqanları sakinlərdən mümkün olduqda evdə qalmalarını xahiş edib.
