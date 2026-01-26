https://news.day.az/azerinews/1811956.html Sumqayıtın bu ərazisində su kəsiləcək Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon ərazisində magistral su xəttində qəza baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Sumqayıt Sukanal İdarəsi məlumat yayıb.
Sumqayıtın bu ərazisində su kəsiləcək
Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon ərazisində magistral su xəttində qəza baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Sumqayıt Sukanal İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon ərazisindən keçən magistral su xəttində baş vermiş qəzanın aradan qaldırılması işləri ilə bağlı gün ərzində şəhərin bəzi ərazilərinin su təminatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
"Anlayışla qarşıladıqlarına görə, abonentlərə minnətdarlığımızı bildiririk",-məlumatda qeyd edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре