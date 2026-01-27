Yüksək qan təzyiqinə qarşı ən sağlam çörək hansıdır?
Yüksək qan təzyiqi (hipertoniya) müasir dövrün ən çox yayılmış sağlamlıq problemlərindən biridir və qidalanma bu xəstəliyin idarə olunmasında həlledici rol oynayır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər xüsusilə çörək seçiminin təzyiqə birbaşa təsir etdiyini bildirərək, hipertoniya xəstələri üçün ən doğru seçimi açıqlayıblar.
Tam Taxıllı və Duzsuz Çörəklər
Yüksək təzyiqdən əziyyət çəkənlər üçün ən böyük təhlükə gizli duz (natrium) mənbələridir.
Adi ağ çörəklərin tərkibində dadı tarazlamaq üçün çox miqdarda duz olur. Mütəxəssislər bildirir ki, "duzsuz tam buğda çörəyi" damar divarlarının gərginliyini azaldan ən yaxşı variantdır.
Tam taxıllı çörəklər liflə zəngindir. Lif damar sağlamlığını qoruyur və xolesterolu aşağı salaraq dolayı yolla təzyiqin sabit qalmasına kömək edir.
Çovdar və Yulaf çörəkləri
Bu çörək növləri maqnezium və kaliumla zəngindir. Kalium natriumun mənfi təsirlərini neytrallaşdırır və damarların genişlənməsinə kömək edərək təzyiqi aşağı salır.
Ağ çörək qan şəkərini sürətlə yüksəldən yüksək qlisemik indeksə malikdir. Bu, bədəndə iltihablanmanı artırır və zamanla damarların sərtləşməsinə (ateroskleroz) səbəb olur ki, bu da yüksək təzyiqin əsas stimullaşdırıcısıdır.
Toxumlu Çörəklərin Üstünlüyü
Tərkibində kətan toxumu, günəbaxan və ya küncüt olan çörəklər əlavə "omeqa-3" və sağlam yağlar təmin edir. Bu yağlar qan dövranını yaxşılaşdıraraq ürəyin yükünü azaldır.
