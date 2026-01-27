Necə rahat yuxu yataq?

Rahat və keyfiyyətli yuxu üçün bir neçə sadə, amma çox təsirli qaydaya əməl etmək kifayətdir.

Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az rahat yatmaq üçün məsləhətləri təqdim edir:

1. Yuxu rejimi yaradın

Hər gün eyni saatda yatıb, eyni saatda oyanmağa çalışın. Bu, bədənin bioloji saatını tənzimləyir.

2. Yataq otağını uyğunlaşdırın

Otaq qaranlıq və səssiz olsun

Temperatur 18-22°C arası idealdır

Rahat döşək və yastıq seçin

3. Yatmazdan əvvəl telefondan uzaq durun

Ekranlardan gələn mavi işıq melatonin hormonunu azaldır. Yatmazdan ən azı 1 saat əvvəl telefon və televizoru kənara qoyun.

4. Axşam ağır yeməklərdən qaçın

Yatmazdan 2-3 saat əvvəl ağır, yağlı və şirin qidalar yeməmək tövsiyə olunur.

5. Kofein və nikotini azaldın

Qəhvə, enerji içkiləri və siqaret axşam saatlarında yuxunu pozur.

6. Rahatladıcı vərdişlər yaradın

İlıq duş

Kitab oxumaq

Sakit musiqi dinləmək

Dərin nəfəs məşqləri

7. Doğru yuxu pozası seçin

Yan üstə yatmaq onurğa üçün daha rahat hesab olunur. Arxa üstə yatarkən isə diz altına kiçik yastıq qoymaq faydalıdır.

8. Gündüz çox yatmayın

Günorta yuxusu 20-30 dəqiqədən artıq olmamalıdır.

Əgər bütün bunlara baxmayaraq uzun müddət yuxusuzluq davam edərsə, mütəxəssisə müraciət etmək tövsiyə olunur.