Necə rahat yuxu yataq?
Rahat və keyfiyyətli yuxu üçün bir neçə sadə, amma çox təsirli qaydaya əməl etmək kifayətdir.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az rahat yatmaq üçün məsləhətləri təqdim edir:
1. Yuxu rejimi yaradın
Hər gün eyni saatda yatıb, eyni saatda oyanmağa çalışın. Bu, bədənin bioloji saatını tənzimləyir.
2. Yataq otağını uyğunlaşdırın
Otaq qaranlıq və səssiz olsun
Temperatur 18-22°C arası idealdır
Rahat döşək və yastıq seçin
3. Yatmazdan əvvəl telefondan uzaq durun
Ekranlardan gələn mavi işıq melatonin hormonunu azaldır. Yatmazdan ən azı 1 saat əvvəl telefon və televizoru kənara qoyun.
4. Axşam ağır yeməklərdən qaçın
Yatmazdan 2-3 saat əvvəl ağır, yağlı və şirin qidalar yeməmək tövsiyə olunur.
5. Kofein və nikotini azaldın
Qəhvə, enerji içkiləri və siqaret axşam saatlarında yuxunu pozur.
6. Rahatladıcı vərdişlər yaradın
İlıq duş
Kitab oxumaq
Sakit musiqi dinləmək
Dərin nəfəs məşqləri
7. Doğru yuxu pozası seçin
Yan üstə yatmaq onurğa üçün daha rahat hesab olunur. Arxa üstə yatarkən isə diz altına kiçik yastıq qoymaq faydalıdır.
8. Gündüz çox yatmayın
Günorta yuxusu 20-30 dəqiqədən artıq olmamalıdır.
Əgər bütün bunlara baxmayaraq uzun müddət yuxusuzluq davam edərsə, mütəxəssisə müraciət etmək tövsiyə olunur.
