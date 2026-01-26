https://news.day.az/azerinews/1812042.html Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Nizamnaməsində dəyişiklik edilib - FƏRMAN Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) Akademiyasının Nizamnaməsində dəyişiklik edilib. Trend xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Nizamnaməsində dəyişiklik edilib - FƏRMAN
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) Akademiyasının Nizamnaməsində dəyişiklik edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında ali təhsilin bakalavr və ya magistr təhsil proqramlarını başa vurmuş və yekun dövlət attestasiyasından keçmiş təhsilalanlara diplomla yanaşı, döş nişanı da veriləcək.
