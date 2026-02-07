İstifadə etdiyiniz yastıq sizi kor edə bilər
İstifadə etdiyiniz yastıq sizi kor edə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, düzgün seçilməyən yastıq göz sağlamlığı üçün ciddi risk yarada bilər.
Xüsusilə hündür yastıqda yatmaq göz içi təzyiqinin artmasına səbəb olur. Bu da uzun müddət davam etdikdə görmə itkisi riskini artırır.
Çində aparılan tibb araşdırması da bu mövzunu təsdiqləyir. 144 xəstə üzərində aparılan tədqiqatda məlum olub ki, yüksək yastıqda yatanlarda göz xəstəlikləri daha çoxdur. Hətta başın yalnız bir az yüksək vəziyyətdə olması belə göz içi mayesini pozur və təzyiqi artırır.
Mütəxəssislər tövsiyə edir ki:
- Yastıq nə çox hündür, nə də çox alçaq olsun
- Boyun və onurğanı düz vəziyyətdə saxlasın
- Uzunmüddətli göz problemi olan şəxslər yastıq seçiminə xüsusi diqqət etsin
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре