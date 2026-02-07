Azərbaycanda bu xəstəliyi olanlar əsgərliyə aparılmır - SİYAHI
Azərbaycanda hərbi xidmətə çağırılacaq şəxslərin sağlamlıq vəziyyəti müvafiq tibb müayinəsindən keçir və müəyyən xəstəlikləri olan şəxslər hərbi xidmətə qəbul edilmir.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının "Hərbi xidmət və hərbi xidmətə çağırılma haqqında Qanun" və hərbi tibb qaydalarına əsasən, əsgərliyə çağırılmayan bəzi xəstəliklər aşağıdakı kimidir:
- Kardio-vaskulyar xəstəliklər:
Ciddi ürək xəstəlikləri, ürək çatışmazlığı, ürək ritm pozğunluqları (aritimiyalar), qapaq xəstəlikləri və infarkt keçirmiş şəxslər hərbi xidmətdən azad edilirlər. Ayrıca, 2-ci dərəcədən yuxarı olan yüksək qan təzyiqi (hipertoniya) və angina pectoris (göğüs ağrıları ilə müşayiət olunan ürək xəstəliyi) də hərbi xidmətə uyğun olmayan hallar arasındadır.
- Sinir və psixi pozuntular:
Şizofreniya, maniya, depressiya, bipolar pozğunluqlar və digər ciddi ruhi xəstəliklər hərbi xidmətə çağırılmayan əsas səbəblərdir. Nevrozlar və digər ağır stresslə əlaqəli pozğunluqlar da sosial və peşə funksiyalarını yerinə yetirməkdə çətinlik törətdiyi üçün hərbi xidmətdən azad olunmağa səbəb olur. Ayrıca, epilepsiya (epileptik tutmalar) və digər nöbetlər də mütəmadi təkrarlanan hallarda hərbi xidmətə uyğun sayılmır.
- Endokrin və metabolik xəstəliklər:
Şəkərli diabet (diabet), xüsusilə yüksək şəkər səviyyəsinə səbəb olan və ya diabetin ciddi nəticələri olan şəxslər hərbi xidmətdən azad edilirlər. Tiroid vəzisi xəstəlikləri, xüsusilə hipotireoz və hipertireoz da hərbi xidmətə çağırılmama səbəbidir. Şiddətli obezlik (çox artıq çəki) və bədən kütlə indeksi (BMI) yüksək olan şəxslər də hərbi xidmətə uyğun sayılmır.
- Üz və sümüklər, oynaqlar ilə əlaqədar xəstəliklər:
Şiddətli artrit, oynaqların ciddi zədələnməsi və skelet sisteminin ciddi deformasiya halları hərbi xidmətə uyğun olmayan vəziyyətlərdir. Ciddi sümüklərin zədələnməsi və qırıq halları da hərbi xidmətdən azad olunmaya səbəb ola bilər.
- Nəfəs almanı çətinləşdirən xəstəliklər:
Şiddətli astma, xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyi (COPD), ağciyər fibrozları və digər həyati təhlükə törədən ağciyər xəstəlikləri də hərbi xidmətə çağırılmama səbəblərindəndir.
- Görmə və eşitmə pozuntuları:
Görmə qabiliyyəti ciddi şəkildə itirilmiş (3-cü və ya 4-cü dərəcə) şəxslər hərbi xidmətə çağırılmır. Körlük və ya şiddətli eşitmə itkisi (iki qulaqda da eşitmə qabiliyyətinin itirilməsi) hallarında da şəxslər hərbi xidmətdən azad edilirlər.
- Mədə-bağırsaq xəstəlikləri:
Ciddi mədə xəstəlikləri, məsələn, mədə xorası, xroniki mədə-bağırsaq xəstəlikləri və digər ciddi xəstəliklər hərbi xidmətə çağırılmama səbəbi ola bilər. Xroniki böyrək çatışmazlığı və digər böyrək problemləri də hərbi xidmətdən azad edilməyə səbəb olan xəstəliklərdəndir. Ciddi hepatitlər, xüsusilə C və B hepatiti, ciroz kimi ağır xəstəliklər də hərbi xidmətə uyğun hesab edilmir.
- Qan xəstəlikləri:
Ağır anemiya (qan azlığı), hemofiliya (qan laxtalanma pozğunluğu) və qan xərçəngləri (leukemiya və digər qan xəstəlikləri) də hərbi xidmətə uyğun olmayan xəstəliklərdəndir.
- Cinsiyyət orqanları ilə əlaqədar xəstəliklər:
Ciddi genital infeksiyalar və hormon pozğunluqları da hərbi xidmətdən azad olunmağa səbəb olur. Cinsi orqanların normal funksiyalarını pozan ciddi hormon pozğunluqları olan şəxslər hərbi xidmətə çağırılmır.
- Əlillik və fiziki məhdudiyyətlər:
Ciddi əlilliklər və hərəkət etmə qabiliyyətinin olmaması, həmçinin gündəlik həyatını təmin etmək üçün daimi kömək ehtiyacı olan şəxslər hərbi xidmətə çağırılmırlar.
Bu xəstəliklərə sahib şəxslər hərbi tibb müayinəsi zamanı hərbi xidmətdən azad edilirlər. Hərbi tibb komissiyası tərəfindən həyata keçirilən müayinə əsasında şəxslərin hərbi xidmətə uyğunluğu müəyyən edilir. Bu müayinə nəticəsində hərbi xidmətə yararsız sayılan şəxslər müvafiq tibbi sənəd ilə azad edilir.
