Gəncədə piyadanı maşın vurdu

Gəncədə piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 1957-ci il təvəllüdlü Tofiq Hacıyevi maşın vurub. 69 yaşlı piyada xəstəxanaya çatdırılıb, vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
