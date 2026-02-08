Gəncədə piyadanı maşın vurdu

Gəncədə piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 1957-ci il təvəllüdlü Tofiq Hacıyevi maşın vurub.

69 yaşlı piyada xəstəxanaya çatdırılıb, vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.

Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.