Günün qoroskopu: bu gün üçünüzdə alov var
Bu günün qoroskopunu təqdim edilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu günün səması sakit deyil, amma bu sakitlik dərin bir nəfəs kimidir - insanın içini titrədən, xatirələri oyadan, taleyin pıçıltı ilə danışdığı bir hal. Planetlər bir-birinə baxır, bəziləri barışır, bəziləri isə köhnə mövzuları yenidən gündəmə gətirir. Bu, qərarların tələsik deyil, hiss olunaraq verilməli olduğu bir gündür. Sizdən tələb olunan şey güc nümayişi deyil, daxili ahəngdir. Səma sizə qulaq asır, amma yalnız səmimi olanları eşidir.
Planetlərin yerləşməsi və koordinatları belədir: Günəş Dolça bürcündə təxminən 20 dərəcəlik uzunluqda parlayır, insanı azad düşünməyə çağırır. Ay səhər saatlarından Balıqlar bürcünün son dərəcələrindədir və gün ərzində emosional dalğalanmaları artırır. Merkuri Dolçada 18 dərəcə ətrafında hərəkət edir, sözlərə soyuq məntiq, amma dərin məna verir. Venera Oğlaqda 7 dərəcədədir, hissləri ciddi və ölçülü edir. Mars Xərçəngdə 12 dərəcəlik mövqedədir, müdafiə instinktini gücləndirir. Yupiter Əkizlərdə 11 dərəcədədir, bilik və əlaqələri genişləndirir. Saturn Balıqlarda 15 dərəcəlik koordinatda dayanaraq səbir dərsi verir. Uran Buğada 24 dərəcədə dəyişiklik enerjisi saçır. Neptun Balıqlarda 27 dərəcəlik mistik nöqtədədir. Pluton Dolçada 2 dərəcəlik yeni bir dövrün qapısını aralayır.
Qoç - bu gün üçünüzdə alov var, amma bu alov səssiz yanır. Daxilinizdə qəribə bir təlaşla yanaşı, dərin bir inam hiss edirsiniz. İnsanlarla ünsiyyətdə daha diqqətli olmalı, tələskən sözlərdən qaçmalısınız. Sağlamlıq baxımından baş və boyun nahiyəsində gərginlik mümkündür, su içmək və bir az tənha qalmaq sizə xeyir verər. Pul məsələlərində risk etməyin, kiçik, amma sabit addımlar daha doğrudur.
Buğa - həyat bu gün sizdən səbir istəyir. Daxili rahatlığınız bir qədər pozula bilər, amma bu, keçici bir haldır. Öz dəyərinizi başqalarının reaksiyası ilə ölçməyin. Sağlamlıqda boğaz və səs tellərinə diqqət edin, soyuq içkilərdən uzaq durun. Maliyyə mövzularında köhnə bir plan yenidən gündəmə gələ bilər və bu dəfə sizə qazanc gətirə bilər.
Əkizlər - düşüncələriniz sürətlidir, sanki beyninizdə minlərlə qapı eyni anda açılır. Bu gün seçim etmək çətin görünə bilər, amma ürəyinizin səsinə güvənin. Sinir sistemi bir az həssasdır, ekran qarşısında çox qalmaqdan çəkinin. Pul baxımından gözlənilməz bir xəbər və ya təklif sizi sevindirə bilər.
Xərçəng - keçmiş xatirələr qapınızı döyə bilər. Köhnə duyğular sizi kədərləndirməsin, çünki onlar artıq sizi idarə etmir. Sağlamlıqda mədə və həzm sistemi ön plandadır, yüngül qidalar seçin. Maliyyə məsələlərində ailə ilə bağlı bir xərclə üzləşə bilərsiniz, amma bu, uzunmüddətli rahatlıq gətirəcək.
Şir - diqqət mərkəzində olmaq istəyiniz artsa da, bu gün səma sizə dinləməyi öyrədir. Səssiz qalmaq bəzən ən güclü mövqedir. Ürək və bel bölgəsinə diqqət edin, fiziki yüklənməni azaldın. Pul mövzusunda nüfuzunuzdan düzgün istifadə etsəniz, gəlir qapıları açıla bilər.
Qız - hər detalı düşünmək sizi yorub. Bu gün bir az axına buraxmaq lazımdır. Hər şey nəzarətinizdə olmasa da, yerli-yerindədir. Sağlamlıqda bağırsaqlar və ümumi immunitet zəif ola bilər, istirahət vacibdir. Maliyyədə xırda hesablamalar böyük fayda gətirəcək.
Tərəzi - daxili tarazlıq axtarışınız bu gün daha dərindir. İnsanlarla münasibətlərdə səmimiyyət ön plana çıxır. Sağlamlıqda bel və böyrəklərə diqqət yetirin, su balansını qoruyun. Pul məsələlərində ortaq layihələrdən gəlir ehtimalı yüksəkdir.
Əqrəb - hissləriniz dərinləşir, bəzən özünüzdən də gizlətdiyiniz duyğular üzə çıxır. Qorxmayın, bu, şəfa prosesidir. Sağlamlıqda hormonal balans vacibdir, yuxu rejiminə diqqət edin. Maliyyə baxımından gizli qalan bir imkan üzə çıxa bilər.
Oxatan - ruhunuz azadlıq istəyir, amma məsuliyyətlər sizi yerə bağlayır. Bu ziddiyyət sizi böyüdür. Sağlamlıqda bud və qaraciyər həssasdır, ağır yeməklərdən uzaq durun. Pul mövzusunda təhsil və ya səfərlə bağlı xərclər gələcəkdə qazanca çevriləcək.
Oğlaq - məqsədləriniz aydındır, amma yol bir az dumanlı görünə bilər. Səbr edin, səma sizin zəhmətinizi görür. Sağlamlıqda dizlər və sümüklər diqqət tələb edir. Maliyyədə uzunmüddətli investisiyalar üçün düşünmək üçün yaxşı gündür.
Dolça - Günəş sizin bürcünüzdə parladığı üçün daxili gücünüz artır. Öz yolunuzu daha aydın görürsünüz. Sağlamlıqda qan dövranına diqqət yetirin, hərəkət faydalıdır. Pul məsələlərində yenilikçi ideyalar gəlir gətirə bilər.
Balıqlar - intuisiya zirvədədir. Deyilməyənləri belə hiss edirsiniz. Bu həssaslıq sizi zəif etmir, əksinə müdrikləşdirir. Sağlamlıqda ayaqlar və limfa sistemi ön plandadır, duzlu vannalar xeyirlidir. Maliyyə baxımından başqalarına çox verməməyə çalışın, öz dəyərinizi qoruyun.
Günün sonunda səma sizə bir sirr pıçıldayır: hər planet, hər dərəcə sadəcə bir göstəricidir, əsas olan sizin seçimlərinizdir. Taleyin xəritəsi ulduzlarda çəkilsə də, onu oxuyan və yaşayan sizsiniz. Bu günü hiss edərək yaşayın, çünki səma hiss edənləri mükafatlandırır.
