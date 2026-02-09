Avtomobilinizə əsla plastik şüşədə su qoymayın - SƏBƏB
Maşında unudulan bir şüşə su sadəcə sağlamlığınız üçün təhlükə deyil, həm də avtomobilinizin yanmasına səbəb ola biləcək bir "saatlı bomba"ya çevrilə bilər. Alimlər və yanğınsöndürmə mütəxəssisləri bu mövzuda ciddi xəbərdarlıq edirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, plastik su şüşəsi daxilindəki şəffaf su ilə birlikdə bir linza (böyüdücü şüşə) vəzifəsini yerinə yetirə bilər.
Günəş şüaları düzgün bucaqla şüşənin üzərinə düşdükdə, su şüaları bir nöqtəyə fokuslayır.
Bu nöqtədəki istilik dərəcəsi sürətlə artaraq avtomobilin oturacaq döşəməsini, plastik hissələrini və ya kağız parçalarını alışdıra bilər. Cəmi bir neçə dəqiqə ərzində bu kiçik qığılcım böyük bir yanğına çevrilir.
İsti havada avtomobilin daxili temperaturu 60-70°C dərəcəyə qədər yüksələ bilər. Bu yüksək istilik plastik şüşənin strukturuna təsir edir.
Plastik istehsalında istifadə olunan Bisfenol A (BPA) və antimon kimi zərərli kimyəvi maddələr istiliyin təsiri ilə suya süzülür.
Bu suyu içmək hormonal pozuntulara, mədə-bağırsaq problemlərinə və uzunmüddətli perspektivdə daha ciddi xəstəliklərə yol aça bilər.
Ağzı açılmış su şüşəsindəki bakteriyalar isti mühitdə həndəsi silsilə ilə çoxalır. Bir neçə saat isti maşında qalan su, artıq içilməyəcək qədər bakteriya ilə zənginləşir.
Özünüzü necə qorumalı?
Əgər maşında su saxlamalısınızsa, plastik deyil, şüşə və ya paslanmaz polad qablara üstünlük verin.
Su qablarını oturacağın üzərində deyil, birbaşa günəş işığı düşməyən yerlərdə (məsələn, oturacağın altında və ya qapı cibində) saxlayın.
İsti maşında uzun müddət qalmış suyu içməyin, onu bitkilərinizə tökərək və ya təmizlik üçün istifadə edərək dəyərləndirin.
