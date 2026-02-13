Qəhvə və çay beyni demansa qarşı qoruya bilər - Araşdırma
Yeni bir elmi araşdırma müntəzəm olaraq qəhvə və çay içməyin yaşlılıq dövründə yaddaş itkisi və beyin funksiyalarının pozulması riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaltdığını ortaya qoyub. Mütəxəssislər bu içkilərin tərkibindəki bioloji aktiv maddələrin beyin hüceyrələrini qoruduğunu bildirirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırma nəticələrinə görə, gündə müəyyən miqdarda qəhvə və ya çay istehlak edən şəxslərdə demans riski, bu içkiləri heç içməyənlərlə müqayisədə 32% daha azdır. Həmçinin, bu şəxslərdə insult (beyin qanaxması və ya tıxanması) keçirmə ehtimalının da azaldığı müşahidə edilib.
Tədqiqatın ən diqqətçəkən tərəfi odur ki, təkcə qəhvə və ya təkcə çay içməkdənsə, hər ikisini balanslı şəkildə istehlak edənlərdə qoruyucu təsir daha yüksəkdir.
Gündə 2-3 fincan qəhvə və 2-3 fincan çay içən şəxslərdə beyin sağlamlığının ən yüksək səviyyədə qorunduğu müəyyən edilib.
Bu qorunma necə baş verir?
Çay və qəhvənin tərkibindəki polifenollar və digər antioksidantlar beyindəki iltihabı (enflamasyon) azaldır.
Kofein beyni oyanıq tutmaqla yanaşı, beyin damarlarının elastikliyini qorumağa kömək edir.
Hüceyrələrin oksidləşdirici stresə qarşı müqavimətini artıraraq neyronların ölümünü ləngidir.
Bu nəticələr "UK Biobank" məlumat bazasında olan 360 mindən çox insanın 10-14 illik sağlamlıq göstəricilərinin təhlili əsasında əldə edilib. Bu qədər geniş iştirakçı qrupu nəticələrin elmi etibarlılığını artırır.
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, şəkər və həddindən artıq qaymaq əlavə edilmiş içkilər bu faydanı azalda bilər.
Həddindən artıq kofein qəbulu yuxu pozğunluğu və ürək döyüntüsü yarada biləcəyi üçün miqdarı fərdi sağlamlıq vəziyyətinə görə tənzimləmək lazımdır.
