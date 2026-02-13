https://news.day.az/azerinews/1815840.html Sabirabadda toy sahibi yeməklərin gizlədildiyini iddia edib aləmi bir-birinə qatdı - VİDEO Sabirabadda kəndlərdən birində yerləşən "Səma" şadlıq sarayında toy yiyəsi mərasim bitdikdən sonra obyektin mətbəxinə daxil olub və əməkdaşların toydan qalan yeməkləri gizlətdiyini aşkarlayıb. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin iddiaya aid görüntüləri təqdim edirik:
