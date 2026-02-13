Fridrix Merts transatlantik münasibətlərin yenidən qurulmasını təklif edib
Almaniya Kansleri Fridrix Merts transatlantik münasibətlərə yenilənmiş və praktiki yanaşma təklif edib.
Trend xəbər verir ki, Münxen Təhlükəsizlik Konfransında çıxış edən Merts, qlobal çağırışların yalnız birlikdə həll oluna biləcəyini vurğulayıb.
"Qlobal çağırışlar yalnız birgə həll oluna bilər", - deyə o, iqlim razılaşmalarından Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına qədər bir sıra məsələlərdə əməkdaşlığın vacibliyini qeyd edib.
Merts, transatlantik münasibətlər ətrafında artan qeyri-müəyyənliyə də toxunub.
"İndi artıq transatlantik tərəfdaşlığı öz-özünə başa düşülən bir şey kimi qəbul etmək olmaz. Bu, ABŞ-də başladı, sonra burada - Avropada, amma ehtimal ki, bu zalda da. Əgər bizim tərəfdaşlığımızın gələcəyi varsa, onu yenidən qurmalı və yeni bir şəkildə düşünməliyik. Bu yanaşma praktiki olmalıdır, qeyri-real yox. Həm ABŞ, həm də Avropa tərəfdən dərk etməliyik ki, birlikdə daha güclüyük", - deyə o qeyd edib.
Kansler NATO içində etibarın vacib rolunu vurğulayıb və bu alyansın hər iki tərəf üçün strateji üstünlük olduğunu bildirib.
"Biz - avropalılar NATO-nun əsasında qurulmuş etibarın nə qədər dəyərli olduğunu bilirik. Supergüc dövründə ABŞ də bu etibar üzərində dayanacaq; hətta ABŞ təkbaşına hərəkət edərkən öz gücünün sərhədlərinə çatır. Pentaqon bunu yaxşı başa düşür", - deyə Merts bildirib.
Bundan əlavə, Merts, transatlantik etibarın bərpası və gücləndirilməsi səylərinə çağırıb.
"NATO-ya üzvlük yalnız Avropanın deyil, ABŞ-nin də rəqabət üstünlüyüdür. Buna görə gəlin, birlikdə transatlantik etibarımızı bərpa edək və gücləndirək", - deyə o vurğulayıb.
