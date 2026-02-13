https://news.day.az/azerinews/1815986.html "Milan" Luka Modriçlə bağlı qərar verdi "Milan" mövsümün sonunda müqaviləsi başa çatan Luka Modriçlə bağlı qərar verib. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, A Seriyası nəhəngi xorvatiyalı yarımmüdafiəçinu komandada saxlamaq istəyir. Bu barədə "La Gazzetta dello Sport" nəşri məlumat yayıb.
"Milan" Luka Modriçlə bağlı qərar verdi
"Milan" mövsümün sonunda müqaviləsi başa çatan Luka Modriçlə bağlı qərar verib.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, A Seriyası nəhəngi xorvatiyalı yarımmüdafiəçinu komandada saxlamaq istəyir. Bu barədə "La Gazzetta dello Sport" nəşri məlumat yayıb.
"Rossoneri" Modriçin sözləşməsinin müddətini 1 il uzatmağı planlaşdırır. 40 yaşlı futbolçu özü də klubda qalmaqdan məmnundur.
Qeyd edək ki, Luka Modriç mövsümün əvvəlindən "Milan"da çıxış edir. Təcrübəli oyunçu komandanın heyətində meydana çıxdığı 25 rəsmi matçda 1 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре