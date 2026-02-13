"Milan" Luka Modriçlə bağlı qərar verdi

"Milan" mövsümün sonunda müqaviləsi başa çatan Luka Modriçlə bağlı qərar verib.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, A Seriyası nəhəngi xorvatiyalı yarımmüdafiəçinu komandada saxlamaq istəyir. Bu barədə "La Gazzetta dello Sport" nəşri məlumat yayıb.

 

"Rossoneri" Modriçin sözləşməsinin müddətini 1 il uzatmağı planlaşdırır. 40 yaşlı futbolçu özü də klubda qalmaqdan məmnundur.

Qeyd edək ki, Luka Modriç mövsümün əvvəlindən "Milan"da çıxış edir. Təcrübəli oyunçu komandanın heyətində meydana çıxdığı 25 rəsmi matçda 1 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.