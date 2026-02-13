https://news.day.az/azerinews/1815992.html "Fənərbaxça"nın iki futbolçusu "Trabzonspor"a qarşı oynamayacaq "Fənərbaxça" Türkiyə Super Liqasının 22-ci turu çərçivəsində səfərdə "Trabzonspor"un qonağı olacaq. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi vacib oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq. Müdafiəçi Arçi Braunla yarımmüdafiəçi Edson Alvares Trabzon səfərində komanday kömək edə bilməyəcək. Hər iki futbolçu zədəlidir.
