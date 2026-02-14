Sumqayıtda zavod işçisi avtobusda öldü

Sumqayıtda zavod işçisi avtobusda ölüb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Kimyaçılar qəsəbəsində yerləşən "Azərkimya İB Etilen-Polietilen" zavodunun qarşısında zavoda məxsus "İsuzu" markalı avtobusda 1968-ci il təvəllüdlü Abşeron sakini  Səlim Məmmədov qəfil vəfat edib.

Onun infarktdan öldüyü bildirilib.

Araşdırmalar şəhər prokurorluğu tərəfindən aparılır.