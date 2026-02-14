https://news.day.az/azerinews/1816057.html Sumqayıtda zavod işçisi avtobusda öldü Sumqayıtda zavod işçisi avtobusda ölüb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Kimyaçılar qəsəbəsində yerləşən "Azərkimya İB Etilen-Polietilen" zavodunun qarşısında zavoda məxsus "İsuzu" markalı avtobusda 1968-ci il təvəllüdlü Abşeron sakini Səlim Məmmədov qəfil vəfat edib. Onun infarktdan öldüyü bildirilib.
