Gün boyu tox qalmaq üçün sahurda nə yeyək?
Ramazan ayında uzun müddət oruc tutanlar üçün qan şəkəri səviyyəsini tarazlaşdıran və gün ərzində qəfil aclıq hissini azaldan seçimlər hər zamankindən daha vacib hala gəlir. Mütəxəssislər və qidalanma üzrə tədqiqatçılar sizi daha uzun müddət tox saxlamaq qabiliyyəti ilə seçilən xüsusi bir super qidaya diqqət çəkirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər veri ki, sahur zamanı istehlak edilən qidaların qlisemik indeksi, zülal keyfiyyəti və lif tərkibi gün ərzində enerji səviyyənizə birbaşa təsir göstərir. Yüksək qlisemik indeksli qidalar qan şəkərinin sürətlə yüksəlməsinə və sonra eyni dərəcədə tez düşməsinə səbəb ola bilər. Bu, səhərdən etibarən yorğunluğa və aclıq hissinə səbəb ola bilər. Digər tərəfdən, aşağı qlisemik indeks və liflə zəngin qidalar qan şəkəri səviyyəsinin daha sabit qalmasına kömək edir. Kinoa bu baxımdan güclü alternativ kimi seçilir.
Kinoa əksər dənli bitkilərdən fərqli olaraq, tam bir protein hesab olunur. Bu o deməkdir ki, bədənin xarici mənbələrdən almalı olduğu doqquz vacib amin turşusunun hamısını ehtiva edir. Bu xüsusiyyət balanslı pəhriz saxlamaq istəyən hər kəs üçün dəyərlidir.
Tərkibindəki yüksək protein tərkibi mədə boşalma müddətini uzadır və daha uzun müddətli toxluq hissinə kömək edir. Səhər başlayan bu toxluq hissi gün ərzində belə davam edə bilər.
Qidalanma tədqiqatları göstərir ki, liflə zəngin qidalar iştaha nəzarətində mühüm rol oynayır. Kinoa həm həll olunan, həm də həll olunmayan lif ehtiva edir. Bu lif quruluşu həzmi yavaşlatır və bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir. Liflə zəngin qidalar həmçinin qəfil aclıq sancılarının qarşısını almağa kömək edir, çünki onlar qan şəkərinin daha balanslı şəkildə artmasını təmin edir.
