Mühüm əhəmiyyətli obyektlərin siyahısı genişləndirildi
Azərbaycan Respublikasında mühafizə olunmalı həyat təminatlı, mühüm əhəmiyyətli obyektlərin Siyahısı genişləndirilib.
Day.Az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı yeni qərar imzalayıb.
|
Sıra
№-si
|
Obyektin adı
|
Obyektin yerləşdiyi yer
|
Obyektin balanssaxlayıcısı
|
Obyektin mühafizəsinin maliyyələşmə
mənbəyi
|
Obyektin mühafizəsini həyata keçirən
dövlət qurumu
|
62-1.
|
Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri
|
"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
|
"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi
|
62-2.
|
Biləv Su Elektrik Stansiyasının suqəbuledici
qurğusu
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayonu
|
"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
|
"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi
|
122-1.
|
Heydər Əliyev Su Anbarı
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin
vəsaiti
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi
|
("Regional Su Meliorasiya
Xidməti" publik hüquqi şəxs)
|
122-2.
|
Arpaçay Su Anbarı
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya Xidməti" publik
hüquqi şəxs)
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
|
122-3.
|
Naxçıvan Şəhər Su Anbarı və Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi, içməli su mənbəyi
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı
Xidməti" publik hüquqi şəxs)
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
|
122-4.
|
Culfa Şəhər
Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya
Xidməti" publik hüquqi şəxs)
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
|
122-5.
|
Şahbuz Şəhər Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya
Xidməti" publik hüquqi şəxs)
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
|
122-6.
|
Şərur Şəhər
Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya
Xidməti" publik hüquqi şəxs)
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
|
122-7.
|
Ordubad Şəhər Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin
vəsaiti ("Regional Su
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
|
Meliorasiya Xidməti"
