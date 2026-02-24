Mühüm əhəmiyyətli obyektlərin siyahısı genişləndirildi

Azərbaycan Respublikasında mühafizə olunmalı həyat təminatlı, mühüm əhəmiyyətli obyektlərin Siyahısı genişləndirilib.

 

Day.Az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı yeni qərar imzalayıb.

Sıra

№-si

Obyektin adı

Obyektin yerləşdiyi yer

Obyektin balanssaxlayıcısı

Obyektin mühafizəsinin maliyyələşmə

mənbəyi

Obyektin mühafizəsini həyata keçirən

dövlət qurumu

62-1.

Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər

Nazirliyi

62-2.

Biləv Su Elektrik Stansiyasının suqəbuledici

qurğusu

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayonu

"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər

Nazirliyi

122-1.

Heydər Əliyev Su Anbarı

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin

vəsaiti

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər

Nazirliyi
       

("Regional Su Meliorasiya

Xidməti" publik hüquqi şəxs)

  

122-2.

Arpaçay Su Anbarı

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya Xidməti" publik

hüquqi şəxs)

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

122-3.

Naxçıvan Şəhər Su Anbarı və Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi, içməli su mənbəyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayonu

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı

Xidməti" publik hüquqi şəxs)

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

122-4.

Culfa Şəhər

Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya

Xidməti" publik hüquqi şəxs)

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

122-5.

Şahbuz Şəhər Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya

Xidməti" publik hüquqi şəxs)

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

122-6.

Şərur Şəhər

Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya

Xidməti" publik hüquqi şəxs)

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

122-7.

Ordubad Şəhər Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayonu

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin

vəsaiti ("Regional Su

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
       

Meliorasiya Xidməti"
(publik hüquqi şəxs)