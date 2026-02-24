Məsud Pezeşkian Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini alqışlayıb
İran prezidenti Məsud Pezeşkian Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh yolu ilə həll prosesindəki irəliləyişi alqışlayaraq, bunu təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və regional əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində mühüm addım adlandırıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran prezidenti Tehranda Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyanla görüşdə bildirib.
Görüşdə Pezeşkian İranın Ermənistan da daxil olmaqla qonşuları ilə hərtərəfli əlaqələri genişləndirməyə hazır olduğunu vurğulayıb və Tehranla Yerevan arasında strateji tərəfdaşlıq sənədinin hazırlanmasını başa çatdırmaq niyyətində olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, İranın siyasəti sülhün, sabitliyin və davamlı təhlükəsizliyin dəstəklənməsi məqsədi daşıyır və istənilən qeyri-sabitləşdirici hərəkətlər regiondakı bütün ölkələrə zərər verir.
Papikyan da öz növbəsində müdafiə, iqtisadi və nəqliyyat sahələrində uğurlu əməkdaşlığı qeyd etdi və İranla tərəfdaşlığın strateji əhəmiyyətini vurğuladı.
