Tramp Konqresdə Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin həllindən danışdı
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Konqresdə "State of Union" adlı illik müraciəti zamanı Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin həllindən danışıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, o, 10 ay ərzində 8 münaqişəni həll etdiyini deyib.
"Biz qürurla, həmçinin xaricdəki amerikalılar üçün təhlükəsizliyi bərpa edirik. Ölkəmiz heç vaxt bu qədər güclü olmayıb. İlk 10 ayımda da daxil olmaqla səkkiz müharibəyə son qoydum. Bunlar Kamboca və Tayland, Pakistan və Hindistan, Kosovo və Serbiya, İsrail və İran, Misir və Efiopiya, Ermənistan və Azərbaycan, Konqo və Ruanda arasında müharibələrdir",- deyə Tramp bildirib. O bu işdə köməyə görə, nümayəndələri Stiv Uitkov və Cared Kuşner və Dövlət katibi Marko Rubioya təşəkkür edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре