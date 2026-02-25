Pensiyalar vaxtından əvvəl ödəniləcək

Day.Az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, pensiyaların martın 15-nə qədər tam ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bununla bağlı müvafiq qurumlara göstəriş verilib.

Novruz bayramı ilə əlaqədar mart ayının pensiyalarının nəzərdə tutulan qrafikdən daha əvvəl olmaqla, bayrama qədər ödənişinin həyata keçirilməsi üçün aidiyyəti işlər aparılır.