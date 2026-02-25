https://news.day.az/azerinews/1818291.html Pensiyalar vaxtından əvvəl ödəniləcək - BU TARİXDƏ Novruz bayramı ilə əlaqədar mart ayı üzrə pensiyalar vaxtından əvvəl ödəniləcək. Day.Az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, pensiyaların martın 15-nə qədər tam ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bununla bağlı müvafiq qurumlara göstəriş verilib.
Novruz bayramı ilə əlaqədar mart ayının pensiyalarının nəzərdə tutulan qrafikdən daha əvvəl olmaqla, bayrama qədər ödənişinin həyata keçirilməsi üçün aidiyyəti işlər aparılır.
